- Pregatirile pentru alegerile locale noi din Capitala sunt in toi. Municipalitatea a identificat incaperile in care concurentii electorali vor putea organiza adunari. "In aceasta sala din Pretura Botanica cei inscrisi in cursa electorala se vor putea intalni cu alegatorii.

- Andrei Nastase candideaza la alegerile locale pentru a-și reabilita imaginea. De aceasta parere este analistul politic, Andrei Popov. Fiind întrebat într-o emisiune televizata daca Nastase și-ar fi anunțat candidatura fara a se consulta cu Maia Sandu pentru a o forța sa-l susțina, Popov…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, și-a anunțat ieri candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinau, alegeri care ar trebuie sa aiba loc in luna mai curent. In același timp, in spațiul public se speculeaza ca alegerile locale ar putea avea loc in 2019, tot atunci…

- In cadrul vizitei președintelui in Germania, Dodon a avut mai multe intrevederi și discuții informale. Deasemenea, s-a discutat despre situația in Republica Moldova și din regiune și relațiile politice și economice moldo-germane. Declarația aparține purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban.

- In cadrul unei emisuni de la postul de televiziune TVC21, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a anuntat ca partidul pe care il conduce va avea un candidat la alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Totodata, Nastase a menționat ca a cerut deja sprijinul celor…

- Doua demisii in aceeași saptamana, dupa ce primarul de Balți, Renato Usatii a anunțat ca parasește funcția, astazi și Dorin Chirtoaca a demisionat din funcția de edil al capitalei. Astfel, urmeaza o serie de schimbari dupa plecarea celor doi.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua…

- 2K a oferit cateva detalii despre expanison-ul Rise and Fall pentru Civilization VI care va aduce in joc, printre altele și concepte noi de gameplay. Cea mai importanta adiție este sistemul Great Ages prin care alegerile facute de jucator se vor exinde de-a lungul a mai multor ere. Alegerile…