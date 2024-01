Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat ca Romania are peste 1 miliard de euro pentru panouri fotovoltaice și anveloparea caselor. Aceste vocuhere vor putea fi folosite doar de romanii care produc energie pentru consum propriu.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…

- Super-vouchere de la 1 ianuarie 2024: 50.000 de lei pentru panouri solare și baterii și 76.500 de lei pentru anvelopare și geamuri Super-vouchere pentru romani. Aceștia vor putea primi vouchere in valoare de 50.000 de lei pentru panouri solare și baterii și alte 76.500 de lei pentru schimbarea ferestrelor…