VOUCHERE DE VACANTA 2018: ce se întâmplă cu tichetele de vacanţă ale bugetarilor în august VOUCHERE DE VACANTA 2018: Pentru a se incadra in valoarea voucherului de vacanta, o familie formata din doi adulti si un copil isi poate permite doar trei-patru zile de cazare cu mic dejun intr-un hotel de trei stele de pe Litoral sau de la munte, potrivit agentiei. "Faptul ca bugetarii au primit in acest an vouchere de vacanta a creat o crestere a cererii pentru destinatiile interne, in special pentru litoralul romanesc. Din totalul romanilor care intra cu vouchere de vacanta in agentiile de turism, peste 80% vor sa mearga pe litoral, iar ceilalti prefera fie statiuni balneare, fie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

