- Alexandru Rafila a anuntat joi ca se va inscrie in PSD si va candida pe lista partidului la alegerile parlamentare. El va deschide lista formatiunii la Camera Deputatilor, in Bucuresti.Intrebat daca alegerile parlamentare mai pot avea loc pe 6 decembrie in contextul cresterii numarului de…

- Acum, cu rezultatele oficiale pe masa, avem o imagine clara a ceea ce au insemnat pentru noi aceste alegeri. Și concluzia a fost exprimata foarte bine de un coleg de-al meu: cat de mare a fost ALDE daca și dupa ce au rupt atat de mult din noi, și PSD-ul și PNL-ul, tot am reușit sa scoatem zeci de primari…

- ​Gabriela Firea acuza în continuare ca la adresa sa a fost o campanie negativa, susținând ca soțul sau l-a sunat în noaptea alegerilor pentru a-l întreba pe premierul și șeful PNL, Ludovic Orban, de ce a „demonizat-o”. “Am obtinut foarte multe voturi,…

- Sociologul Gelu Duminica apreciaza ca pentru alegerile locale din acest an nu a fost o campanie electorala in adevaratul sens al cuvantului, bazata pe dezbatere de idei si de viziuni, ci mai degraba o "antagonizare" a unui electorat impotriva celuilalt. "Nu am avut o campanie in adevaratul sens al…

- Vineri, 25 septembrie, este ultima zi de campanie electorala pentru alegerile locale. Campania electorala se incheie sambata, 26 septembrie, la ora 07:00. Campania electorala din acest an a fost una atipica,...

- Campania electorala a ajuns la final, vineri fiind ultima zi in care cei peste 100 de candidați, care ravnesc la fotoliile de primar din Capitala, mai au posibilitatea de a convinge electoratul sa-i voteze. Anul acesta a fost marcat de condițiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, lisind acele…

- Incepand cu luna septembrie, fiecare produs Ariel achiziționat din magazinele Carrefour inseamna o donație catre ViitorPlus pentru iluminarea unui sat din Romania. București, 17 septembrie 2020: Ariel, un brand din portofoliul P&G, in parteneriat cu Carrefour și ViitorPlus, lanseaza campania ”POD…

- Nicușor Dan, candidatul unic al principalelor partide de dreapta din România, PNL și USR PLUS, și-a depus dosarul de candidatura la Biroul Electoral Central, la finalul unei perioade intense de strângere de semnaturi. La eveniment au participat liderii partidelor care îl susțin, Ludovic…