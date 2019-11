Votul prin corespondență: 2000 de români au votat deja pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale Votul prin corespondența a creat o situație nemaiintlnita pana acum. Circa 2000 de romani din strainatate și-au exprimat deja votul pentru cel de-al doilea tur de scrutin in alegerile prezidențiale. Asta , in condițiile in care nu se cunosc exact candidații care vor intra in turul doi. Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pana in The post Votul prin corespondența: 2000 de romani au votat deja pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

