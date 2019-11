Votarea, simplu şi complicat De cand e lumea asta au fost doua categorii de invingatori: multi sau priceputi. Pe cat pare de simpla afirmatia asta, pe atat e de complicata si neinteleasa. Sa o luam in ordine. Cei multi au fost invingatori pentru ca au coplesit prin numarul lor pe inamici determinandu-i sa capituleze. Poate ca foarte putini dintre acei "invingatori" se pricepeau cu adevarat la lupta, dar, impinsi fiind de spiritul de turma si inca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PF Daniel a votat la Scoala Ienachita Vacarescu din centrul Capitalei, in apropierea Patriarhiei. ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Duminica, 10 noiembrie 2019, aproximativ 19 milioane de romani sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege viitorul președinte. RomaniaTV.net va tine la curent…

- In Timiș sunt 599 secții de votare. Numarul alegatorilor din Timiș inscriși pe listele permanente este 624.774. Pe data de 10 noiembrie 2019 pot vota cetațenii romani care au varsta de 18 ani, impliniți pana in ziua alegerilor inclusiv. Alegatorul poate vota la una dintre urmatoarele secții…

- Mama și bunicul Luizei Melencu cred in continuare ca ea și Alexandra Maceșanu sunt in viața. Aceștia au marturisit ca procurorul Vasilescu a spus ca nu a inaintat cu acest caz pentru ca se lovește de un zid. Zidul ar fi chiar rețelele de traficanți.

- Plenul reunit al Parlamentului a votat astazi impotriva ordinii de zi propusa de conducerea Cmaerei Deputatilor si a Senatului privind motiunea de cenzura, care stabilea ca votul pentru trantirea Guvernului sa aiba loc sambata. La victoria Opozitiei au contribuit si cativa parlamentari PSD, printre…

- Ziarul Unirea FOTO. Povestea arhitecților, tata și fiu, care au proiectat cladirile reper ale orașului Cugir: Oameni speciali, rafinati, cu o educatie deosebita, care te fermecau, pur si simplu Purtați de ale vieții valuri, prea puțin ne intrebam despre oamenii și faptele lor, despre acțiunile care…

- Finala de dublu: Andreea Mitu/ Gabriela Nicole Tataruș – Oana Gavrila/Andreea Amalia Roșca Semifinalele de simplu: Andreea Mitu – Ioana Gașpar; Andreea Amalia Roșca – Laura Schaeder La Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea și al Municipiului Focșani astazi (sambata) va fi ziua semifinalelor probei de…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca este "ridicol" ca un partid sa se planga de faptul ca nu este lasat sa guverneze in contextul in care, in decurs de doi ani si jumatate, a schimbat trei guverne si 80 de ministri potrivit Agerpres. "Este pur si simplu ridicol sa acuzi ca nu esti lasat sa guvernezi,…

- Tragerea la sorți a tablourilor principale de la US Open va avea loc astazi, de la ora 19:00. Romania va avea cel puțin cinci reprezentanți. Tragerea la sorți va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. Pe tabloul feminin, Romania va avea cel puțin patru reprezentante. Pe langa Simona…