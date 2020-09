Persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot vor fi indrumate pe un circuit separat și vor vota intr-o cabina “dedicata”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Oficialul a fost intrebat ce se va intampla daca unele persoane care sunt infectate, confirmate pozitiv, fara sa știe la acel moment, sa fie […] The post Votanții cu simptome de COVID-19 vor avea circuit și cabina separate la alegerile locale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .