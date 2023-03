Vot pentru alegerea numelui unui pui de cangur de la Zoo Galați Primele zile ale primaverii aduc mai mulți vizitatori la Gradina Zoologica din zona de agrement de la Padurea Garboavele, din apropierea Galațiului, iar in acest an galațenii sunt invitați sa participe la o campanie inedita, de gasire a unui nume pentru cel mai nou locatar de la Zoo, un pui de cangur pitic. La sfarșitul lunii ianuarie, familia de canguri pitici de la Gradina Zoologica din Padurea Garboavele s-a marit prin nașterea puiului cangurilor Carla și Mario. Puiul de cangur este sanatos, ingrijitorii susțin ca va fi și un exemplar frumos al speciei sale, dar deocamdata nu a parasit inca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

