Vot în Parlament: Completurile pentru apel vor fi formate din 2 judecători Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de prim for sesizat, cu 207 voturi ‘pentru’ și 103 voturi ‘contra’, proiectul de lege care prevede trecerea la soluționarea apelurilor in instanțe de catre completuri formate din 2 judecatori. Proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, depus in Parlament de trei deputați PNL, prevede […] The post Vot in Parlament: Completurile pentru apel vor fi formate din 2 judecatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de prim for sesizat, cu 207 voturi 'pentru' și 103 voturi 'contra' un proiect de lege care prevede trecerea la soluționarea apelurilor in instanțe de catre completuri formate din 2 judecatori. „Apelurile se judeca in complet format…

- Ministrul Claudiu Nasui cere amanarea dezbaterilor din Parlament pe proiectul Legii 5G, pentru care coaliția de guvernare a cerut adoptarea de urgența. Premierul Florin Cițu nu știa de demersul ministrului din cabinetul sau și a declarat ca este “surprins” ca Nasui a procedat astfel. Ministerul Economiei,…

- Deputații juriști au dat unda verde trecerii la soluționare apelurilor in instanțe de catre completuri formate din 2 judecatori. „Apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori”, prevede proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, depus in Parlament de deputații…

- Dragoș Tudorache, reprezentantul PLUS la discuțiile de marți seara din coaliția de guvernare a anunțat ca formațiunea USR-PLUS va propune miercuri un nou ministru al Sanatații. Deși discuțiile din coaliție s-au finalizat, marți, dupa ora 22, cu un acord care modifica programul de guvernare votat in…

- Plenul Camerei Deputaților a respins, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru instituirea zilei de 10 august ca „Ziua Unitatii Civice”, in scopul constientizarii problemelor comunitatii si al evidentierii importantei dialogului dintre membrii societatii romanesti din tara si din…

- Noua lege a salarizarii va aduce venituri mai mari pentru demnitari și salarii mai mici pentru bugetari. Conform Memorandumului adoptat in Guvern pentru aceasta lege, in privința sporurilor pentru bugetari, se prevede o plafonare la maximum 20% din venitul brut, fata de 30% in prezent. Pe de alta parte,…

- Premierul Florin Citu a spus ca nu este de acord cu introducerea de exceptii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, in proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu in sistemul de stat. Șeful Guvernului a declarat, la Parlament, ca proiectul pe care l-a vazut…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi “pentru” si 16 voturi “impotriva”, conform Agerpres. Niciunul din amendamentele depuse de opiziție nu a fost adoptat, așadar proiectul de buget pe 2021a…