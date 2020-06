Vosganian răspândește zvonuri despre COVID: “contabilitate frauduloasă a morbidității” "Imi sunt semnalate tot mai multe cazuri de contabilitate frauduloasa a morbiditații in cazul virusului corona", incepe parlamentarul Varujan Vosganian o postare pe Facebook duminica. Apoi continua: "Aflu, de pilda, ieri, la Iași, despre cazul unei doamne in varsta care a suferit un atac cerebral și a decedat in mașina Salvarii, in drum spre spital. Spre stupefacția familiei, decesul a fost inregistrat ca fiind cauzat de virus, deși motivul era evident altul și bolnavei nu i se facuse niciun test. Poate ca aș socoti ca toate aceste relatari sunt doar zvonuri, daca n-aș observa modul in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

