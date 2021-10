Stiri pe aceeasi tema

- Statuia baronului Brukenthal din Piața Mare a Sibiului a fost vandalizata, sambata, de catre un barbat surprins de camerele de filmare. Poliția a deschis o ancheta penala, iar cercetarile sunt in derulare. Politistii il cauta pe barbatul care sambata, 9 octombrie, a fost filmat de camerele de supraveghere…

- Sambata, la Sibiu, a fost dezvelita de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, statuia Baronului Brukenthal din centrul orașului. „Fie ca moștenirea lui Samuel von Brukenthal sa ne fie pe mai departe izvor de inspirație și energie”, a spus președintele. A fost apreciat de șeful statului roman aportul…

- Klaus Iohannis a participat, la Sibiu, la dezvelirea statuii baronului Samuel von Brukenthal care a fost amplasata in fata palatului din Piata Mare. Creație a sculptorului Deak Arpad, opera a fost sponsorizata, in proporție de 80%, de Mircea Ureche, patronul de la Boromir. Statuia are 3 metri inalțime,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a comis o gafa de proportii pe Facebook, unde a scris o postare in care i-a urat "La multi ani!" baronului Samuel von Brukenthal, decedat in 1803. Dupa ce urarea ei a starnit valuri de ironii in online, Turcan a sters urarea. "Astazi istoria consemneaza nasterea…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a facut o gafa pe Facebook care a starnit amuzamentul internauților. Turcan a transmis, luni, un mesaj pe Facebook in care i-a urat „La mulți ani” baronului Samuel von Brukenthal guvernator al Transilvaniei, nascut la 26 iulie 1721 si decedat in anul 1803. „Astazi istoria…

- "Astazi istoria consemneaza nașterea baronului Samuel von Brukenthal. Un sibian care zi de zi ne este exemplu. Un om inaintea vremurilor sale, un adevarat om al Luminilor, baronul Brukenthal ne-a lasat o moștenire impresionanta. A lasat Sibiului, a lasat Romaniei, a lasat Europei. Brukenthal, revenit…