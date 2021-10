Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSRM, Igor Dodon, califica reținerea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, drept o „greșeala politica fatala”. In opinia sa, acțiunile din aceasta seara „arata ca guvernarea se afla in mare disperare li a luat pe cai foarte și foarte greșite”. „Le amintesc celor de guvernare ca vremurile…

- Președintele PCRM, Vladimir Voronin, alaturi de socialistul Vasile Bolea, au atacat la Curtea Constituționala proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratura care permite evaluarea și, dupa caz, eliberarea din funcție a procurorului general, conform deschide.md Potrivit celor doi…

- PAS iși vrea un procuror general de buzunar și in acest sens intreprinde toate masurile necesare pentru a-l demite pe Alexandr Stoianoglo. Despre aceasta a declarat liderul PCRM, Vladimir Voronin, in cadrul unui interviu, transmite Știri.md. ”Daca noi punem un procuror de buzunar, atunci…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova „constata cu ingrijorare derapajele ilegale și antidemocratice ale noii puteri, acțiuni care devin tot mai multe și mai periculoase pentru statul de drept”. „Intreaga societate atrage atenția la faptul ca multe acțiuni ale actualei guvernari sunt inspirate…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a avut un atac dur in adresa majoritații parlamentare. Aceasta s-a intimplat in momentul in care socialistul Vasile Bolea a cerut excluderea de pe ordinea de zi a proiectului de lege privind introducerea unui mecanism de eliberare a procurorului general, transmite Noi.md…

- Procuratura Generala a venit cu o reacție, dupa declarațiile facute de șefa statului, Maia Sandu, in urma ședinței Consiliuui Suprem de Securitate, dar și de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, cu privire la proiectul ce prevede posibilitatea demiterii Procurorului General.

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in momentul de fața romanii traiesc din ce in ce mai greu, iar aceasta realitate nu mai poate fi ascunsa de actualii decidenți politici in spatele unor discursuri politicianiste. „Este deja oficial ca primele șase luni ale acestui an au adus cea…

- Deputații comuniști și cei socialiști au facut cateva declarații, ieri, in fața Parlamentului, unde a avut loc ședința de constituire a Legislativului ales in urma alegerilor din 11 iulie curent. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus ca nu i-a fost dor de fotoliul de deputat. Totuși…