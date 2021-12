Stiri pe aceeasi tema

- „Nicio masina a corpului diplomatic nu a fost vandalizata”, a declarat Bode, potrivit HotNews.ro.Ministrul a precizat ca nu același lucru se poate spune de alte vehicule, aflate in parcarea Parlamentului, in timpul protestelor de astazi.Reamintim ca, potrivit presei centrale, mașinile ambasadorilor…

- Șefa statului Maia Sandu se bucura de cea mai multa incredere din partea cetațenilor cu 27%, potrivit ultimului sondaj realizat de Institutul Republican Internațional. Pe locul doi se afla președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, devansat cu 14%, iar pe locul 3 se situeaza președintele…

- Schimb de replici in parlament, dupa ce in prezidium a aparut alaturi de steagul Republicii Moldova și cel a Uniunii Europene. ”Ce inseamna materia asta albastra (drapelul UE) pe scena parlamentului?”, a intrebat Vladimir Voronin. Drept raspuns, președintele legislativului, Igor Grosu, mai in gluma,…

- Astazi, în sala de ședințe plenare a Parlamentului, Vladimir Voronin, s-a aratat deranjat de prezența drapelului Uniunii Europene. „Ce statut are aceasta materie albastra?”, a întrebat Voronin în debutul ședinței plenare. „Pentru unii colegi carora…

- Deputatul BCS, Vladimir Voronin, a pierdut 3 oameni din viața sa in ultima saptamina. Acesta a menționat ca a mers la Sfintul Lazar, de 3 ori, inclusiv și ieri, pentru a-și lua ramas bun, iar ce a vazut acolo este un conveier. „Se stabilește cite minute pot rudele sa stea in fața sicriului și peste…

- Deputatul BCS Vladimir Voronin pare sa fi obosit, ieri, la ședința Parlamentului, așa ca a decis sa plece, inainte ca aceasta sa se termine. Insa inainte de a pleca, s-a apropiat de președintele Parlamentului, pentru a-și lua ramas bun, dar și pentru a-i transmite un mesaj. Nu se știe ce anume i-a spus,…