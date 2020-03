Stiri pe aceeasi tema

- cemafac.ro este un ghid cu reguli de interacțiune, acțiune și comportament recomandate in timpul situației de urgența generata de pandemia COVID-19. Portalul aduce mai aproape de voi regulile de baza recomandate de autoritați de la care este indicat sa nu ne abatem in aceasta perioada. Un proiect in…

- Pandemia de coronavirus COVID-10 inseamna, in cifre, peste 300.000 de persoane infectate, mai mult de 13.000 de morți și 93.000 de pacienți vindecați in intreaga lume, arata BBC. Iata ce spune un medic din Marea Britanie, ce lupta zilnic pentru viețile pacienților infectați cu acest virus. Citat de…

- Pandemia de coronavirus provoaca daune serioase economiei globale, ceea ce determina guvernele unor state sa recurga la masuri de urgenta precum acordarea de bani gheata („cash”) populatiei, pentru a-i ajuta pe cetateni sa-si plateasca utilitatile, cumparaturile sau chiriile, se arata intr-o analiza...

- In plin sezon al lalelelor, horticultorii olandezi sunt obligati sa distruga milioane de flori in fiecare zi, o situatie inedita provocata de pandemia de coronavirus care a dus la prabusirea cererii.

- Varsta medie a persoanelor decedate in Italia si testate pozitiv la noul coronavirus era de 75,9 ani, barbatii reprezentand 70% din numarul total al decedatilor, a comunicat miercuri Institutul superior de sanatate (ISS), in cea mai recenta statistica, transmite AFP.Pe un esantion de 2.003…

- Pandemia de coronavirus are efecte dintre cele mai grave in sectorul economic. Dupa uzinele „Ford”, de la Craiova, și „Dacia”, de la Mioveni, și fabrica de anvelope „Pirelli”, de la Slatina, a decis sa-și trimita angajații in șomaj tehnic.Astfel, 4.000 de oameni vor inceta lucrul de maine pentru o perioada…

- Pandemia de coronavirus a dus la scaderea, in medie, cu 15%-30% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, iar efectele se vor vedea in 3-4 saptamani, cand peste jumatate dintre companiile de transport rutier din Romania isi vor declara insolventa, potrivit estimarilor…

- Pandemia de coronavirus Covid-19 incepe sa aiba efecte negative și asupra industriei cinematografice, in contextul in care numeroase cinematografe sunt sau urmeaza sa fie inchise ca masura de evitare a aglomerațiilor. Cel mai recent exemplu este cel mai nou titlu din cadrul francizei Fast and Furious.…