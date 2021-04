Vor merge la baraj Meciul cu Gloria Albești a fost așteptat cu sufletul la gura de jucatorii și suporterii Recoltei. Era partida care, in urma unui succes al ialomițenilor, ar fi adus aproape sigur liniștea locului 8. Numai ca, la Gheorghe Doja, nu doar localnicii ci și fotbalul a fost in carantina. Marius Milea a trimis, contra constanțenilor de la Albești, urmatorii oameni: Baluța-Petre David, Bucurica-Popescu, I. Cositoru, Alexe, Stroie, Andrei-Scurtu, Anton. Au mai jucat Stan, Ene și Manole. A fost un meci slab de ambele parți, cu Recolta avand doua mari ocazii in care portarul advers a fost batut, dar aparatorii… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

