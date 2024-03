Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul introduce pe lista drogurilor de mare risc sase noi substante, au anunțat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Interne Catalin Predoiu, aceasta fiind o decizie importanta impotriva traficului de droguri, conform acestora.

- Șase produse scoase din lista alimentelor cu preț plafonat. Care sunt noutațile. Masura va fi prelungita cu 60 de zile Lista alimentelor cu preț plafonat a fost actualizata. Masura va fi prelungita cu doua luni, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. A fost publicat proiectul, iar de pe lista au fost eliminate…

- ​​​​​​​Șase substanțe chimice noi vor fi declarate droguri de mare risc, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne. Decizia extinderii listei substanțelor aflate sub control național a fost luata de MAI pentru a armon