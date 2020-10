Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor zilnice de infectare cu noul coronavirus a atins un nou nivel record - 3.392 de cazuri - in Israel, a anuntat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA.Acesta este cel mai mare numar de infectari raportate intr-o singura zi in Israel de la debutul pandemiei…

- Nelu Tataru a declarat ca in acest momente se fac teste si este o ancheta epidemiologica in desfasurare pentru a fii siguri ca nu mai e nimeni infectat. "Avem o ancheta in desfasurare. Am testat ieri contactii directi. Rezultatele sunt negative. Ceilalti sunt in izolare. Pacienta este internata…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a aprobat Ordinul privind metodologia de colectare, testare, procesare, stocare si distributie a plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI.Actul normativ conține modificari referitoare…

- Scenariile prind inceperea șolii prezentate de președintele Klaus Iohannis au fost lucrate de specialisti de la Ministerul Educatiei, Ministerul Sanatatii, INSP, carora le aparține vina pentru datele prezentate greșit, a declarat sambata Nelu Tataru, ministrul Sanatații. „Evaluarea, pregatirea acelor…

- Intrebat despre eficienta testelor pentru COVID-19, Nelu Tataru a declarat, la TVR, ca "rezultatul unui test tine foarte mult de aparat, tine de manualitate, tine de reactivii folositi". "Statul suporta pretul unui test. Este 200 de lei pe care il decontam prin programul natinoal de boli…

- Medicul epidemiolog Mariana Ioan nu vede nicio problema in situatia in care se afla si sustine ca ofera consultanta medicala in orele libere si in concediu. Ministerul Sanatatii face o ancheta, iar ministrul Nelu Tataru sustine ca multe anchete epidemiologice au fost facute de mantuiala.

- Managerul unui spital COVID-19 din Romania a obtinut in instanta anularea a doua ordine emise de Nelu Tataru, in timpul starii de alerta. In plina epidemie, autoritatile din Romania joaca „ping-pong” cu managerii spitalelor unde sunt tratati pacientii infectati cu SARS-COV2, a transmis Mediafax. La…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat ca tot personalul medical din unitatea spitaliceasca sa fie testat, intr-o perioada de maximum sapte zile. De la inceputul evolutiei epidemiei, in judet au fost inregistrate 203 cadre medicale pozitive, dintre care 113 sunt de la Spitalul Judetean,…