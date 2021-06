Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al apararii si alti cativa inalti comandanti ai armatei au intrat in carantina dupa ce seful fortelor armate a fost testat pozitiv pentru COVID-19 saptamana trecuta, relateaza luni dpa, conform AGERPRES. Ministrul Ben Wallace, precum si sefii Royal Navy, RAF si Comandamentului…

- Ministrul britanic al apararii si alti cativa inalti comandanti ai armatei au intrat in carantina. Decizia a fost luata dupa ce seful fortelor armate a fost testat pozitiv pentru COVID-19 saptamana trecuta. Ministrul Ben Wallace, precum si sefii Royal Navy, RAF si Comandamentului strategic au fost alertati…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a anulat o hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) emisa in luna februarie 2021 prin care era actualizata lista tarilor cu risc epidemiologic si se stabileau noi reguli de aplicare a masurilor de carantina pentru persoanele care soseau…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in filtre rutiere, zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar și in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a condus marti sedinta CSAT unde a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe rusesti pe frontiera de est a Ucrainei, si implicatiile pentru tara noastra. Tot in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a decis ca Romania sa…

- In ședința de astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus urmatoarele masuri pentru localitatea Baiculești, in care incidenta cumulata la 14 este mai mare de 4/1.000 locuitori: – este interzisa circulația in afara locuinței/ gospodariei, dupa ora 20.00, in zilele de vineri, sambata…

- Carantina naționala, inchiderea școlilor și susținerea orelor online, lockdown-ul pentru elevi, mascat sub forma vacanței prelungite, purtarea maștilor in salile de curs, acolo unde orele se desfașoara fizic, dar și in spațiile deschise, limitarea drastica a programului de funcționare al magazinelor…

- Primarul Timișoarei nu mai e atat de interesat de carantina, considera ca restricțiile noi prezentate de guvern sunt oricum mai dure, deci impunerea speciala a zonei metropolitane a orașului nu mai e o idee absolut necesara. Și oricum ar pune oamenii in dificultate, pentru ca nu ar mai știi ce și cum…