Von der Leyen propune cinci principii pentru viitorul Gazei

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus cinci „principii de baza” care sa ghideze viitorul Fașiei Gaza, odata ce razboiul dintre Israel și Hamas se va incheia, potrivit Euronews, scrie hotnew.ro .

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost duminica in vizita la Kiev. Vizita precede raportul UE care va analiza progresele inregistrate de Ucraina in procesul de aderare. Uniunea Europeana va fi alaturi de Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”. a transmis Von der Leyen de la Kiev.…

- "Europa? Pe cine ar trebui sa sunam ca sa vorbim cu ea?" Celebra gluma atribuita fostului secretar de stat american Henry Kissinger ramane mai actuala ca niciodata. Vedem asta cu razboiul dintre Israel și Hamas: UE se lupta sa vorbeasca cu o singura voce. Rivalitatea nemiloasa dintre președinta Comisiei,…

- Liderii Uniunii Europene au cerut o pauza umanitara in luptele dintre Israel si Hamas, care sa permita distribuirea ajutoarelor necesare palistinienilor din Gaza. Doar cantitati neinsemnate de medicamente si hrana au ajuns in ultimele zile in enclava asediata de armata israeliana, dupa atacul Hamas…

- Liderii Uniunii Europene au discutat marti, intr-o videoconferinta, despre conflictul dintre Israel si Hamas, soldat cu peste 4.000 de morti in ultimele zece zile, informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere țarilor din UE sa primeasca o parte dintre migranții care au ajuns in ultimele zile in Lampedusa. In schimb, premierul Giorgia Meloni susține ca insuși viitorul Europei este in joc in Lampedusa, invadata de migranți veniți cu barcile pe Mediterana.