Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca va face tot ce-i sta in putere pentru a se ajunge la suspendarea accesarii fondurilor europene in cazul statelor membre ale UE care nu respecta drepturile persoanelor LGBTI si pentru a aduce guvernele acestor tari in fata justitiei europene, confirmand ca executivul comunitar va prezenta curand o ''strategie LGBTI'' a Uniunii Europene, relateaza agentia EFE.



''Discriminarea in functie de orientarea sexuala nu are sub nicio forma loc in Uniunea Europeana. Si, atat cat imi va sta in putere,…