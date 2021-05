Vom sau V-om? Cum se scrie corect din punct de vedere gramatical? Gramatica limbii romane nu este ușoara și ridica multe probleme celor care nu au invațat-o la timp. Cratima este pentru mulți „o necunoscuta” Cratima este de obicei o problema pentru mulți atunci cand trebuie sa scrie cuvinte care se despart. Așa se intampla și in auxiliarul pentru formarea timpului viitor ajungandu-se in scris la ”v-om face” care este greșit, in loc de ”vom face” si la ”v-a face”, in loc de ”va face” care este varianta corecta. „VOM” se scrie intotdeauna legat cu o singura excepție Astfel, „vom” se scrie fara cratima, ca particula de viitor la persoana intai plural („Vom face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

