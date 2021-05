Vom avea o rută alternativă Păcurari-Copou? Se schimbă conductele pe Viticultori, urmează asfaltarea Lucrarile de asfaltare a unei importante artere de circulatie din Copou ar putea incepe in a doua jumatate a acestui an. Contractul pentru modernizarea strazii Viticultori este semnat inca de la sfarsitul anului 2019, dar pana acum constructorul desemnat nu a intervenit. Una dintre conditii viza ca inainte de asfaltarea drumului sa fie realizate lucrari la retele de utilitati. ApaVital a anuntat ieri ca, in perioada 10 mai – 11 iunie, va fi moderni (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

