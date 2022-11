Specialisii din industria alimentara i-au avertizat pe consumatorii romani ca si mancarea poate fi FALSA. Ei au tras un semnal de alarma privind aromele false in ceea ce privește fabricarea produselor alimentare. Asociația Clusterului de Bioeconomie Suceava – Botoșani amenajeaza un laborator pentru depistarea falsificarilor din industria alimentara și va avea o componenta unica in […] The post Vom ajunge sa mancam numai sintetic! Aveti grija ce cumparati: si carnea poate fi FALSA! first appeared on Ziarul National .