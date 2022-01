Stiri pe aceeasi tema

- Lansat pentru prima oara in 1973, Passat este un model reprezentativ pentru germanii de la Volkswagen. In ultimii ani, insa, versiunea sedan a acestui model s-a cam chinuit, din punct de vedere al vanzarilor, clienții optand fie pentru varianta break, fie pentru Arteon. Tocmai de aceea, susțin britanicii…

- Cand atinge capacitatea maxima, amplasamentul trebuie sa produca suficient pentru a alimenta un milion de vehicule electrice in fiecare an, cu o capacitate de producție anuala de 60 de gigawați ora (GWh), potrivit producatorului suedez. Northvolt intenționeaza sa atinga o capacitate de producție la…

- Volkswagen opreste temporar productia modelelor Passat si Aerton la uzina din Emden (Germania), ca urmare a crizei de semiconductori. Germani au anuntat ca productia va fi reluata in data de 10 ianuarie 2022. La Emden va debuta anul viitor si productia noului model electric ID.4. Mutarea survine cu…

- Pana in 2050, Volkswagen vrea sa devina neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Tocmai de aceea, marca germana investește masiv in electrificare și in diverse proiecte de energie regenerabila. De fapt, chiar recent, nemții au cumparat un parc eolian din nordul Suediei. Acum, constructorul…

- Criza mondiala de semiconductori a forțat mai mulți producatori sa inceteze temporar producția unor mașini importante. Printre cei afectați de criza se numara și Volkswagen, care trece printr-o perioada dificila. Acum, constructorul german a anunțat ca producția modelelor de clasa medie Passat și Arteon…

- Daimler Truck, cel mai mare producator global de camioane si autobuze, a confirmat ca se va separa de Daimler AG in 10 decembrie si se asteapta la o rentabilitate a vanzarilor de 6-8% in 2021 si la o crestere a indicatorului de peste 10% pana in 2025, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In februarie,…

- Competiția cu rivali precum Tesla Motors, dar și cu companiile chineze, a forțat Volkswagen sa grabeasca planurile de electrificare a gamei, dar și de începere a producției de mașini electrice la uzina principala din Wolfsburg. Grupul german ramasese în urma la capitolul mașini electrice,…

- Compania romaneasca Autoworld devine primul dealer auto din Europa care accepta plata mașinilor cu eGold (EGLD), criptomoneda blockchain-ului Elrond Network, și Bitcoin (BTC), informeaza Mediafax. Tranzacțiile vor fi efectuate prin intermediul Netopia Payments, cel mai utilizat procesator…