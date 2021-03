Volvo a lansat C40 Recharge. Compania va deveni complet electrică până în 2030 Volvo Cars vrea sa devina lider pe piața de mașini electrice premium in creștere rapida și intenționeaza sa devina o companie complet electrica pana in 2030. Pana atunci, compania intenționeaza sa vanda doar mașini complet electrice și sa elimine treptat orice mașina din portofoliul sau global cu un motor cu ardere interna, inclusiv hibrizi. Decizia sa se bazeaza și pe așteptarea ca legislația, precum și o extindere rapida a infrastructurii de incarcare accesibile de inalta calitate, sa accelereze acceptarea de catre consumatori a mașinilor complet electrice. Mișcarea Volvo Cars catre electrificare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

