Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Padurea Bucuresti si Go4Fun Romania organizeaza sambata o actiune de combatere a ambroziei si de ecologizare a digului si insulei Lacul Morii. Actiunea de ecologizare va fi continuata si sambata viitoare, pe 27 iunie. Voluntarii au pregatit 200 de saci pentru a strange…

- Municipiul lugoj continua sa se afle sub Cod Roșu de inundații. In zona Podului de Fier, din centrul Lugojului, se acționeaza cu saci și utilaje, iar pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor ISU Timiș a montat mai multe corturi și un punct de comanda mobil. In apropierea imobilului…

- Anuntul patronatelor din turism ca vor da in judecata Guvernul daca nu dispoune si redeschiderea restaurantelor de luni, 15 iunie, a starnit ample reactii din partea sefului Cancelariei premierului. Extrem de nervos, Ionel Danca a spus ca niciun sector nu a primit atat de mult sprijin din paartea Executivului.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Vama Albita, ca dupa data de 1 iunie se vor reglementa masurile privind sezonul estival in Romania. "In ceea ce priveste sezionul estiva, sigur ca probabil dupa 1 iunie vomr reglementa acest sector. Intentia noastra este ca in masura in care nu exista…

- Conform wowbiz.ro, Andreea Balan a filmat un videoclip pe „Insula sufletelor pierdute din inima Bucureștiului”. Conform sursei citate, echipa de productie din jurul artistei a decis sa traga anumite cadre chiar in locul care a nascut multe legende urbane. In prim-plan este clipul piesei „Inima de fier”,…

- Administratia Bazinala de Apa Banat a finalizat igienizarea tronsoanelor cursurilor de apa, din județele Timiș și Caraș-Severin, respectiv ale Canalului Bega, raului Timiș, ale raurilor Barzava, Sebeș și Cerna. Pe Bega, in zona unde canalul traverseaza Timisoara s-au adunat 50 de metri cubi de deseuri.…

- Ciprian Ciucu, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Publici, a publicat pe contul sau de Facebook imagini cu un cadou de protoc primit de la șefa Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) sector 6.

- Cadrele medicale de la Spitalul Clinic Cai Ferate Craiova lanseaza un apel catre toți cei care pot ajuta, in aceasta perioada, cu echipamente de protecție, dar și materiale sanitare. In contextul epidemiei de coronavirus, atenția tuturor se canalizeaza asupra spitalelor de prima linie. Insa și medicii…