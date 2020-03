Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere perioada de izolare la care populația este supusa de contextul actual al pandemiei de coronavirus și pentru ca foarte multe medicamente dintre cele uzuale se epuizeaza sau dispar temporar de pe piața, Farmacia Vichi Farm ramane la atitudinea ca scopul unei entitați ca a noastra e sa…

- Celebrul Turn Eiffel din Paris va omagia in fiecare seara, incepand de vineri, toate persoanele mobilizate impotriva noului tip de coronavirus, prin afisarea cuvantului "Multumesc" si prin proiectarea de mesaje care sa-i indemne pe oameni sa stea acasa, a anuntat primaria capitalei franceze, informeaza…

- Masura Starii de Urgența și apoi cele trei Ordonanțe mIlitare care s-au succedat au adus cu ele restricții de mișcare a persoanelor. Medicii ne recomanda ca in aceasta perioada sa limitam ieșirile și atunci cand o facem sa respectam regula Distanțarii sociale. In asemenea situații apare singuratatea…

- Persoanele varstnice sunt cea mai vulnerabila categorie in fața COVID-19. In conformitate cu Ordonanța Militara Nr. 2, din data de 22 martie 2020, reprezentanții Primariei Orașului Teiuș informeaza ca pot fi contactați la numarul de telefon 0258.851.101 sau la numarul de telefon al Poliției Locale Teiuș…

- Primaria municipiului Ploiesti a anuntat, luni, ca a infiintat un call-center pentru cetatenii in varsta care au nevoie de ajutor in perioada pandemiei de coronavirus.Potrivit autoritatilor locale, masura a fost luata in baza prevederilor Ordonantei militare nr. 2/ 21.03.2020 privind masurile…

- In aceasta perioada sunt suspendate vizitele in toate sectiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta. Astfel, spitalul vine in sprijinul pacientilor si al apartinatorilor cu urmatoarele masuri: persoanele care se interneaza pot fi insotite de un singur apartinator…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin CONAF, initiator al proiectelor PACTUL PENTRU MUNCA‚ si PACTUL PENTRU EDUCATIE ANTREPRENORIALA‚, lanseaza un indemn si un PACT GENERAL PENTRU SOLIDARITATE, RESPONSABILITATE SI CUMPATARE in situatia economica si sociala actuala. Mediul de afaceri reprezinta…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe informeaza locuitorii cu privire la programul institutiei in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, in data de 31 decembrie Primaria si institutiile subordonate vor functiona cu program redus 8-14, inclusiv Directia Finantelor Publice Municipale. Zilele de 1,…