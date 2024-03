Stiri pe aceeasi tema

- Primaria și Consiliul Local Breaza, Centrul Cultural ”Ion Manolescu” Breaza, in parteneriat cu Asociația Culturala ”Tatiana Stepa”, organizeaza in ultima saptamana a lunii martie, la Breaza, Gala folk ”Om bun”, in memoria lui Victor Socaciu, eveniment ajuns la a patra ediție.

- „Antante”, un festival unic in Romania, și „Școala din parc”, de asemenea, proiect unicat la nivel național, ambele destinate copiilor, ce imbina componenta educaționala cu cea culturala, și-a facut loc in viața buzoienilor. Ele sunt organizate de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional…

- Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” invita senioarele din municipiul Buzau la spectacolul dedicat Zilei Internaționale a Femeii, joi 7 martie, la Hotel Pietroasa, incepand cu ora 12:00. ,,Va așteptam sa petrecem impreuna alaturi de Claudia Colniceanu,…

- Marți, 20 februarie, a debutat in orașul Vicovu de Sus, ”Șezatoarea vicovenilor”. Manifestarea organizata de Asociația Culturala ”Flori vicovene” in parteneriat cu Primaria orașului Vicovu de Sus și Centrul Cultural Bucovina se afla la a treia ediție și se desfașoara in perioada 20-23 februarie la Casa…

- Articolul Targ de marțișoare organizat la Centrul „Iazul Morilor”, in perioada 26 februarie – 8 martie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” și Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzau va invita sa…

- Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzau ii invita pe seniorii buzoieni sa petreaca o seara frumoasa cu dans, muzica și voie buna alaturi de indragita solista de muzica populara Maria Maxim. Evenimentul va avea loc miercuri, 31 ianuarie, de la ora…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, in colaborare cu instituțiile de invațamant locale, lanseaza o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale. Luni, 15 ianuarie 2024, incepand cu ora 11.30, la statuia poetului Mihai…