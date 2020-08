Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai puțin de doua luni inainte de data fixata a alegerilor locale, 27 septembrie, in București, scena politica se incinge, iar partidele incep sa-și scoata la bataie candidații. Nu toate numele sunt certe, totul depinde de alianțele care se fac și se desfac in aceste ore, dar batalia cea mai mare…

- ​​Nicușor Dan susține ca Gabriela Firea nu trateaza „cu gravitatea cuvenita” criza coronavirusului, tensionând relația cu Ministerul Sanatații, și-i cere Primarului General sa ia 10 masuri pentru prevenirea raspândirii bolii. Candidatul dreptei la Primaria Capitalei îi…

- In urma cu patru ani Gabriela Firea promitea construirea a 20 de gradinițe cu program prelungit, dar rezultatul este zero, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitale „In urma cu patru ani, in campania electorala, candidatul PSD Firea promitea…

- Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Gabriela Firea și-a reafirmat dorinta de a se implica pentru finalizarea Centurii Capitalei. Cu aceasta ocazie, primarul Bucureștiului a adus cateva reproșuri Guvernului."Din pacate, Guvernul nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera…

- USR Sector 5 a depus la DNA o plângere penala împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru abuz în serviciu si împiedicarea exercitarii drepturilor electorale, dupa scandalul de la conferința de presa a lui Nicușor…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a organizat o conferinta de presa pe strada, in prelungirea Ghencea, pentru a marca esecul administratiei PSD. Azi se implinesc patru ani de cand Gabriela Firea a fost aleasa primar al Capitalei. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, mana…

- Reincepe lupta pentru alegerile locale. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a participat luni-seara la sedinta online a PNL Bucuresti, alaturi de toti liderii liberali de sectoare, sustin surse politice pentru Adevarul. Miza sedintei: strategia pentru Capitala, in contextul in…