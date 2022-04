Volodimir Zelenski speră ca Ucraina să obțină statutul de candidat la aderare la UE în curând Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca va obtine pentru tara sa „in urmatoarele saptamani” statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeana (UE), multumindu-i Bruxellesului pentru celeritatea procesului, informeaza AFP. In timpul unei intrevederi la Kiev, Zelenski i-a transmis ambasadorului UE in Ucraina, Matti Maasikas, doua dosare voluminoase ce constituie cererea de aderare a Ucrainei la UE. „Poporul nostru este, in forul sau interior, deja de multa vreme mental in Europa. Cu toate acestea, fiecare tara trebuie sa urmeze aceasta procedura”, a spus el. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

