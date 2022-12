Volodimir Zelenski se teme de ce va urma în Ucraina: Nu mai există niciun loc de trăit Razboiul din Ucraina continua, iar pe masura ce trece, liderul de la Kiev iși da seama ca unele lucruri nu vor mai putea fi salvate prea curand. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri seara ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila”, dar a declarat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor rusești, scrie CNN. In discursul sau video zilnic, Zelenski a spus: ”Situația de pe linia frontului ramane foarte dificila in zonele cheie din Donbas – Bakhmut, Soledar, Mariinka, Kreminna”. Menționam ca cele patru orașe se afla pe linia frontului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

