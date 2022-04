Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zeenski a transmis un mesaj dur pentru mamele militarilor ruși, dupa masacrul de la Bucha. Liderul Ucrainei a clasat ceea ce s-a intamplat in orașul ocupat pana acum de ruși drept un „genocid” și a precizat ca mamele invadatoilor ar trebui sa vada atrocitațile comise de fii lor.

- Dupa ce a acuzat Rusia ca a comis un „genocid" in Ucraina, presedintele ucrainean Volodomir Zelenski a lansat critici dure la adresa soldatilor rusi, in urma imaginilor din Bucha: „Mamele soldatilor rusi ar trebui sa vada asta. Sa vada ce nenorociti au crescut. Asasini, jefuitori, macelari".

- Dupa ce a acuzat Rusia ca a comis un „genocid" in Ucraina, președintele ucrainean Volodomir Zelenski a lansat critici dure la adresa soldaților ruși, in urma imaginilor din Bucha: „Mamele soldaților ruși ar trebui sa vada asta. Sa vada ce nenorociți au cr

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a mulțumit canadienilor pentru sprijinul acordat, dar a cerut din nou o zona de excludere aeriana. Apelul a fost facut intr-un discurs inregistrat, adresat Parlamentului Canadei, potrivit CNN.

- Sambata, 12 martie, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, le-a transmis un mesaj emoționant mamelor soldaților ruși, cerandu-le acestora sa nu iși lase fiii sa fie trimiși la razboi. Cuvintele liderului de la Kiev au rasunat in mediul online. Președintele Ucrainei, mesaj vehement pentru mamele…

- Volodimir Zelenksi a transmis un mesaj emoționant pentru mamele soldaților din Rusia. Președintele din Ucraina le atenționeaza pe femei sa nu iși lase copiii in razboi. Liderul a ținut sa precizeze și la ce pericole vor fi supuși tinerii, in cazul participarii la atacuri.

- VOlodimir Zelenski a transmis un mesaj pentru mamele rusoaice ai caror copii sunt recruți trimiși la razboi in Ucraina. Președintele ucrainean a afirmat ca peste 12.000 de militari rusi au murit de la inceputul razboiului si multi alții au fost raniti.

- In a cincea zi a invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a ținut sa mulțumesc Romaniei pentru sprijinul oferit. In ultimele zile, Romania s-a implicat activ in ajutorarea Ucrainei. ...