- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit de Klaus Iohannis la Cotroceni , in cadrul unei vizite oficiale, prima de acest fel de la inceputul razboiului din Ucraina.Zelenski are intalniri intreaga zi cu oficialitați din Romania și ar fi trebuit sa susțina chiar și un discurs in fața Parlamentului…

- Orice tip de restrictii impotriva exporturilor ucrainene de cereale contribuie la distrugerile pe care le fac teroristii rusi, a afirmat, miercuri, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M), conform Agerpres.Acesta a avut o interventie…