- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri seara, la Palatul Cotroceni, in prezența președintelui Poloniei, Andrzej Duda, a prim-ministrului Croației, Andrej Plenkovic, precum și a președintelui Lituaniei, Gitanas Nauseda, ca Summitul Inițiativei celor Trei Mari a fost „de succes” și s-au adoptat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, scrie Stiripesurse . ”Mulțumesc pentru atenția cordata Ucrainei, Ma bucur sa pot participa la acest…

- Video | Zelenski, despre fragmentele de drona gasite in Romania: Gandiți-va ce s-ar fi intamplat daca ar fi reușit sa puna piciorul cum trebuie in UcrainaPreședintele Volodimir Zelenski a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care…

- „Mulțumesc pentru atenția acordata Ucrainei. Dragi prieteni, in legatura cu acele fragmente gasite in Romania, ele au avut ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii noastre. Am avut și victime. Sunt consecințe ale atacurile asupra Izmail-ului, Reni și alte orașe-port. Gandiți-va ce s-ar fi intamplat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 29 august 2023, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul primirii șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor culturale romanești cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Romane.„Consecințele…

- Razboiul Rusiei contra Ucrainei s-a apropiat din nou foarte periculos de Romania. Rusia a atacat marți noapte Ucraina bombardand cu ajutorul dronelor portul de pe Dunare, Izmail, care este situat foarte aproape de țara noastra. Iohannis, declaratie care il va deranja pe Putin. A ripostat dupa atacurile…

- Șeful serviciilor de informații militare Kyrylo Budanov a spus ca explozia unui depozit de muniții din Crimeea ocupata din 19 iulie a fost o operațiune speciala ucraineana."Am desfașurat cu succes o operațiune in Crimeea ocupata. Inamicul ascunde amploarea pagubelor și numarul victimelor", a scris…