- Ucraina va produce anul viitor "un milion de drone" pentru armata sa, a anuntat marti, 19 decembrie, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate de atac și recunoaștere au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, scrie Agerpres preluand AFP."Vom produce un milion de drone…

- Rusia nu a reusit miercuri sa obtina realegerea sa in cadrul organului decizional al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC / OPWC). Patru tari est-europene erau in competitie pentru trei locuri in Consiliul executiv al OIAC: Rusia, Ucraina, Polonia si Lituania. Rusia a primit cele mai…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca recenta intilnire dintre omologii sai american Joe Biden și chinez Xi Jinping este „benefica” pentru Ucraina, care se confrunta de aproape doi ani cu Rusia, relateaza Agerpres.ro. „Ințelegem ca acest fapt este bun pentru noi, intilnirea lor”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a vorbit luni seara compatriotilor despre „vestile bune” din Romania si le-a multumit presedintelui Klaus Iohannis si premierului olandez Mark Rutte pentru deschiderea centrului de instruire a pilotilor pentru F-16 de la Fetesti, unde se vor antrena si pilotii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu duminica pentru un post american, ca ‘nu este pregatit’ pentru discutii cu Rusia, cat timp aceasta nu isi retrage trupele din Ucraina, transmite AFP. Statele Unite ‘stiu ca nu sunt pregatit sa vorbesc cu teroristii, pentru ca cuvantul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca actualul conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas "a deturnat atentia" de la razboiul dintre Ucraina si Rusia, informeaza AFP."Este evident ca razboiul din Orientul Mijlociu, acest conflict, deturneaza atentia",…

- La finalul summitului care a implicat zeci de țari, s-a ajuns la un acord asupra planurilor de lucru, care privesc cinci dintre cele zece puncte ale Formulei de Pace propuse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Urmatoarele doua luni vor fi importante pentru Ucraina", a scris președintele…