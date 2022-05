Stiri pe aceeasi tema

- "Curajul nostru impresioneaza o lume intreaga, muzica noastra cucerește Europa", a fost mesajul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski dupa ce trupa Kalush Orchestra a caștigat competiția Eurovision 2022."Anul viitor Ucraina va gazdui Eurovision.

- Ucraina a caștigat concursul Eurovision 2022, in finala care a fost transmisa sambata noaptea in direct și in exclusivitate la TVR 1 și TVR International. Reprezentanții Ucrainei, Kalush Orchestra, care au interpretat piesa Stefania au caștigat concursul Eurovision 2022. Ei au primit din partea publicului…

