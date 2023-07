Volodimir Zelenski: 'Distrugerea ocupanților ruși este prioritatea principală a forțelor ucrainene' Volodimir Zelenski le-a spus, luni seara, compatriotilor ca prima sarcina a fortelor ucrainene este de a distruge cat mai mult posibil ocupantii rusi, echipamentele, proviziile, depozitele si cartierele generale ale acestora, spunand, intr-o aparenta aluzie la atacurile de pe teritoriul Rusiei, ca este „corect” ca Rusia sa piarda in fiecare zi, scrie news.ro. „Se acorda o atentie maxima acelor zone in care avansam si celor in care fortele ucrainene sunt in defensiva. In toate zonele, prima sarcina este de a distruge cat mai mult posibil ocupantii, echipamentele, proviziile, depozitele si cartierele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

