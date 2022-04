Volodimir Zelenski a concediat doi generali ucraineni

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a concediat doi generali ucraineni de rang inalt, pe motiv ca sunt "tradatori". In discursul sau din timpul noptii, el i-a numit pe cei doi "anti-eroi", scrie CNN. "Astazi s-a luat o alta decizie in ceea ce priveste anti-eroii. Acum nu am timp…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a anunțat retragerea titlului de generali foștilor șefi ai Departamentului principal de securitate interna al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Armata rusa a declarat ca va redeschide, vineri, coridorul de evacuare de la orașul asediat Mariupol la Zaporizhzhia.…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, succesorul KGB din fosta Uniune Sovietica) susține ca a arestat 60 de sustinatori ai neonazistilor ucraineni, potrivit Agerpres. De asemenea, serviciul a mai comunicat și faptul ca au fost confiscate arme din 23 de regiuni ale Federatiei Ruse. Grupul respectiv…

- Orice "compromis" in negocierile cu Rusia menit sa puna capat conflictului va fi supus unui referendum in Ucraina, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru un site de stiri regional ucrainean, informeaza AFP. "Am explicat-o pentru toate grupurile de negocieri:…

- Un numar de 36 de personalitați semneaza o scrisoare comuna prin care cer Comitetului Nobel sa-i acorde prestigiosul premiu președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și intregului popor ucrainean. „In lumina evenimentelor fara precedent din punct de vedere istoric, solicitam respectuos Comitetului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, din nou, ca NATO sa implementeze o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei. „Daca nu ne inchideți cerul”, a spus el, „este doar o chestiune de timp pana cand rachetele rusești vor cadea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO și in casele cetațenilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Presedintele ucrainean a convocat Consiliul de Securitate si al Apararii Nationale al Ucrainei. Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu omologul sau american, Joe Biden, despre decizia lui Vladimir Putin de a recunoaste independenta separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei.