- “Vom face Gazprom sa plateasca. Naftogaz evalueaza, de asemenea, posibilitatea de a depune cereri suplimentare”, a declarat CEO-ul Naftogaz, Iuri Vitrenko. La inceputul acestui an, Vitrenko a spus ca Naftogaz ar putea lansa un proces impotriva Gazprom, care a redus volumele de gaze transmise prin Ucraina…

- ”Am spus acest lucru de mai multe ori in acest an si educ si factorii de decizie politica. Uitati, ceea ce este mai rau urmeaza sa vina. Ceea ce vedem pe piata angro este de 20 de ori pretul pe care l-am vazut acum doi ani — de 20 de ori. De aceea cred ca trebuie sa avem o discutie cu adevarat deschisa,…

- Incasarile Greciei din turism depașesc in acest an 18,2 miliarde de euro, peste veniturile record inregistrate in 2019, ultimul an de dinainte de pandemie, a anunțat luni, 5 septembrie, purtatorul de cuvant al guvernului de la Atena, relateaza Reuters.In aceste condiții, autoritațile elene intenționeaza…

- Statele bogate in energie din Orientul Mijlociu urmeaza sa obtina venituri suplimentare din petrol de pana la 1,3 trilioane de dolari in urmatorii patru ani, potrivit FMI, deoarece se bucura de o exceptie care va spori puterea de foc a fondurilor suverane ale regiunii, relateaza Financial Times. Conform…

- Mercedes-Benz a declarat ca acordul a marcat urmatoarea etapa in directia obiectivului sau de a atinge o capacitate de productie a bateriilor de peste 200 de gigawati ora (GWh), in opt locuri de productie la nivel mondial, pana la sfarsitul deceniului. Fabrica, anuntata vineri de Contemporary Amperex…

- Indicele european blue chip a incheiat sedinta de vineri in scadere cu aproximativ 0,8%, dupa ce un raport neasteptat de puternic privind locurile de munca din SUA a redus asteptarile pentru o recesiune si, la randul sau, a crescut probabilitatea ca Rezerva Federala (Fed) sa inaspreasca politica monetara…

- Niciun comentariu nu a fost disponibil imediat din partea Airbus sau Qatar Airways. Cei doi titani ai aviatiei duc de luni de zile o lupta publica rara, din cauza suprafetelor exterioare afectate a peste 20 de avioane destinate curselor pe distante lungi, despre care compania aeriana spune ca ar putea…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…