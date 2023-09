Volkswagen prezintă conceptul ID.X Performance: 558 CP și tracțiune integrală Volkswagen s-a gandit ca evenimentul ID.Treffen din Locarno, Elveția, este un prilej numai bun pentru a prezenta lumii intregi un concept de performanța, bazat pe sedanul electric ID.7. Numele sau este ID.X Performance. Din punct de vedere estetic, avem spoilere redesenate, un pachet aerodinamic din fibra de carbon, jante cu diametrul de 20 de inch și o suspensie care aduce mașina cu 60 de milimetri mai aproape de asfalt. La interior se pot observa o serie de accente... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

