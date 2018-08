Volkswagen lanseaza Grand California, un nou vehicul de campare

Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul de finantare al Programului ”Rabla pentru electrocasnice” va fi lansat pana la 1 octombrie, in buget fiind prinsa o suma totala de 30 de milioane de lei, au anuntat oficialii Ministerului Mediului. In ceea ce priveste valoarea ecobonusului pentru fiecare tip de aparat electrocasnic, aceasta va…

- Azi. un barbat a injunghiat in cap un angajat in domeniul securitatii, pe aeroportul din Dusseldorf, a anuntat politia germana, iar ranitul a fost operat. Acum este in afara oricarui pericol, relateaza The Associated Press.

- Dupa deschiderea a doua birouri in Statele Unite, producatorul roman Amber pune bazele unei rețele de studiouri dezvoltatoare de jocuri si ia in echipa de management doi veterani ai industriei locale de game development, Mihai Sfrijan, fost sef la King Romania, și Viorel Marinescu, fost director de…

- Japonia indeamna Statele Unite si comunitatea internationala sa mentina sanctiunile si modalitatile de monitorizare asupra Coreei de Nord, avertizand ca Phenianul obisnuieste sa nu respecte angajamentele asumate, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Aparent, e simplu. Ioana se pregatea sa ii cumpere un cadou prietenei sale. Era ziua ei de naștere, iar Ioana fusese invitata de o luna, dar se luase cu altele și uitase de cadou. A fugit rapid intr-un mall, a cumparat o bluzița pe masura prietenei sale și a intrebat-o in treacat pe vanzatoare daca…

- Digitalizarea te-a scutit deja de bataia de cap pe care o presupune plata multora dintre facturi sau rezervarea celor mai bune locuri in sala de cinema. Daca nu esti un fan al umblatului printre rafturi sau pur si simplu nu ai timp de drumul pana la magazin, ai de acum solutia la indemana: portalul…

- “Suflet nebun” este numele celei mai recente piese a Nicoletei Nuca, o melodie cu un sound fresh, asemenea nopților de vara. “Este o piesa diferita de ceea ce am cantat pana acum, e mai dinamica, mai fresh, de vara.” a declarat artista. “Mi-am dorit o schimbare și mi-am zis ca e timpul sa ma bucur...…

- Dor de zilele de vara? Ei bine, The Motans te pune pe mood-ul de vacanța cu noul single ”Mr. Tort”! Piesa e așa ca un super desert care se servește pe indelete sau ca fructul acela care iți este interzis! Muzica și versurile piesei au fost compuse de The Motans.