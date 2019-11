Stiri pe aceeasi tema

- Germania ar trebui sa aiba 1 milion de statii de incarcare a automobilelor electrice pana in 2030, a afirmat cancelarul german Angela Merkel imtr-un mesaj video publicat duminica, inainte de intalnirile pe care le va avea luni cu lideri ai industriei autp pe tema modului in care poate fi accelerata…

- Cancelarul neamț Angela Merkel a anunțat ca vrea ca Germania sa aiba 1 milion de stații de incarcare pentru mașinile electrice. Oficialul Germaniei spune ca vrea sa ajunga la aceasta cifra impresionanta pana in 2030, scrie bursa.ro, citand Agerpres. ...

- In viitor, mobilitatea ar trebui sa fie "respectuoasa fata de mediu, flexibila, echitabila din punct de vedere financiar si confortabila", a declarat Merkel in interventia sa video saptamanala, difuzata duminica.La intalnirea de luni seara cu reprezentantii industriei auto, Merkel va discuta…

- In perioada iulie-septembrie 2019, profitul inainte de taxe si dobanzi (EBIT) a urcat cu 8%, la 2,69 miliarde de euro, de la 2,49 miliarde de euro in urma cu un an. De asemenea, vanzarile au crescut cu 8%, la 43,3 miliarde de euro. Profitul atribuibil actionarilor a crescut usor, la 1,7 miliarde…

- Guvernul german a criticat miercuri acordul ruso-turc menit sa-i faca pe combatantii kurzi sa se retraga din nordul Siriei si a pledat pentru o solutie internationala, care sa implice Europa, pentru reglementarea acestui conflict, informeaza AFP. "Este important ca actiunea internationala pentru reglementarea…

- Guvernul german si Deutsche Bahn au ajuns la un acord ce prevede pana in 2030 investitii comune in mentenanta si repararea caii ferate, in valoare de aproximativ 86 de miliarde de euro. Alte fonduri de la bugetul federal vor fi de asemenea alocate pentru lucrari. El estimeaza ca sunt necesari 900…

- Compania germana de cai ferate Deutsche Bahn se asteapta ca pachetul pentru protectia mediului, in valoare de cel putin 100 de miliarde euro anuntat vineri de Guvernul german, sa genereze cea mai puternica crestere inregistrata de Deutsche Bahn in istoria de 180 de ani a companiei, a declarat duminica…

- Compania germana de cai ferate Deutsche Bahn se asteapta ca pachetul pentru protectia mediului, in valoare de cel putin 100 de miliarde euro anuntat vineri de Guvernul german, sa genereze cea mai puternica crestere inregistrata de Deutsche Bahn in istoria de 180 de ani a companiei, a declarat duminica…