- Candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, este un "presedinte zero" pentru romani si pentru Romania. Liderul PSD a declarat marti, in cadrul unei intruniri electorale desfasurate in orasul Saveni, ca Iohannis a blocat activitatea guvernului…

- Dancila a declarat, la Botosani, ca procesul de monitorizare la care supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat, fie extins la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE). 'In momentul in care esti membru al UE si stiti ca sunt un pro-european convins, ai si obligatii, ai si…

- „Eu voi incerca o convorbire telefonica (n.r. cu Angela Merkel). Voi face tot ce este posibil pentru a aduce aceasta investiție in Romania. Știu cat de importanta este pentru țara mea. (...) Eu acum incerc sa inițiez aceasta convorbire, dar daca domnul președinte a mers la Consiliu și a spus ca,…

- Administratia Donald Trump va introduce noi sanctiuni impotriva Turciei, in cazul in care nu opreste interventia militara din nord-estul Siriei, a declarat joi Larry Kudlow, consilierul pentru Afaceri Economice al presedintelui Donald Trump, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura de grație pentru…

- Viorica Dancila sustine ca instabilitatea politica ne-ar putea scoate din carti in ceea ce priveste constructia unei fabrici Volkswagen. "In rest, acum avem o mare problema, faptul ca nu avem stabilitate, asta inseamna lipsa de predictibilitate. Daramarea Guvernului s-ar putea sa fie unul…

- Viorica Dancila a discutat cu board-ul Volkswagen pentru o investiție de un miliard de euro intr-o fabrica auto in Romania. Bulgaria este contracandidata noastra, vecinii de la sud de Dunare punand pe masa facilitați de 250 de milioane de euro.”Inclusiv eu am discutat cu conducerea Volkswagen.…

- Dupa Norvegia, și guvernul Angela Merkel a suspendat toate exporturile de armament spre Turcia ca reactie la ofensiva militara turca din Siria, a declarat sambata Heiko Mass, ministrul german de Externe, citat de publicatia Bild."In contextul ofensivei militare turce in nord-estul Siriei,…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…