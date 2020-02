Volkswagen a vrut sa faca amiabila in Germania, cu 830 de milioane de euro, dar avocatii vor partea lor

Volkswagen a vrut sa faca amiabila in Germania, cu 830 de milioane…

Constructorul auto german Volkswagen a informat vineri ca ofera suma de 830 de milioane de euro pentru a pune capat unei actiuni colective in justitie, demarata de clientii germani care vor sa obtina despagubiri in urma scandalului Dieselgate, transmite DPA.



Un numar de peste 400.000 de cetateni germani care detin automobile Volkswagen, reprezentanti de asociatia consumatorilor VZBV, incearca sa obtina despagubiri de la producatorul auto pentru scaderea valorii automobilelor lor, dupa ce a iesit la iveala ca vehiculele lor sunt mai poluante decat se lauda VW.



In pofida ofertei…