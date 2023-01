Stiri pe aceeasi tema

- Formatia masculina de volei CSM Constanta antrenori, Razvan Parpala si Florin Voinea a realizat a saptea victorie in primul ei sezon in Divizia A1, 3 0 25 22, 30 28, 25 23 pe terenul Unirii Dej, in etapa a 13 a de campionat.Voleibalistii nostri au facut legea in Ardeal Vidoni a fost principalul realizator,…

- Formatia masculina de volei CSM Constanta a cedat cu 0 3 in disputa cu SCM U Craiova, dar duelul a fost foarte strans in setul trei. Primul meci oficial din 2023 i a adus o infrangere echipei masculine de volei CSM Constanta, care a intalnit pe teren propriu, in etapa a 12 a a Diviziei A1, SCM U Craiova,…

- In primul meci oficial pe 2023, echipa masculine de volei CSM Constanta a avut un adversar dificil, pe teren propriu, in etapa a 12 a a Diviziei A1, SCM U Craiova, formatie claata superior in ierarhie. Confruntarea s a incheiat cu succesul oaspetilor, in minimum de seturi, 3 0 25 22, 25 20, 25 23 ,…

- Victorie in trei seturi pentru voleibaliștii constanteni la Baia Mare. CSM Constanța a caștigat meciul cu Știința Explorari, din etapa a 8-a a Diviziei A1, cu 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) și obține astfel cea de-a treia victorie in campionat.In setul 3, baieții antrenați de Razvan Parpala au revenit spectaculos,…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta disputa in acest weekend doua meciuri in aceeasi deplasari, contra Stiinta Explorari Baia Mare. Primul meci a contat pentru Divizia A1 si i a revenit formatiei de pe litoral, scor 3 0 25 23, 25 22, 26 24 . Victorie in trei seturi pentru voleibalistii nostri la…

- Veritabil tur de forta pentru echipa masculina de volei CSM Constanta in acest week-end. Nou promovata in esalonul de elita, formatia antrenata de Razvan Parpala va disputa doua meciuri in cadrul aceleasi deplasari, contra celor de la Stiinta Explorari Baia Mare. Prima partida, care va conta pentru…

- Nou promovata in esalonul de elita al voleiului masculin romanesc, CSM Constanta evolueaza cu dezinvoltura in actuala stagiune a campionatului. Dupa ce a pus mari probleme „granzilor” Arcada Galati si Dinamo Bucuresti, echipa de pe litoral a bifat o victorie in deplasare! Voleibalistii de la CSM Constanta…

- Evolutie curajoasa pentru CSM Constanta in super-duelul de campionat cu CS Dinamo. Nou promovata in esalonul de elita, formatia de pe litoral a lasat impresia ca poate furniza marea surpriza, insa a pierdut din turatie in setul al treilea, iar bucurestenii au punctat decisiv. La Sala Sporturilor din…