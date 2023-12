VOLEI – Știința Explorări Baia Mare obține trei puncte mai mult decât meritate Trei puncte mai mult decat meritate obținute de catre echipa noastra Știința Explorari Baia Mare in disputa avuta cu voleibaliștii de la SCM Zalau. La final am avut un 3-1 meritat (25-17, 25-27, 25-21, 25-18), iar echipa din Baia Mare mai acumuleaza niște puncte extrem de importante in ierarhia clasamentului. „Victorie fara drept de apel obținuta de Știința Explorari in etapa a noua a Diviziei A1 de volei masculin in fața unui adversar mai bine cotat care a caștigase fara emoții meciurile jucate in ultimii ani in sala Lascar Pana. De data aceasta echipa noastra a jucat mult mai bine și a dominat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

