Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, dupa ce s-a impus, cu scorul de 31-23 (13-12), in fata reprezentativei Macedoniei de Nord, intr-o partida disputata in Arena SC „Boris Trajkovski” din…

- Naționala feminina de handbal senioare a Romaniei s-a calificat in grupa a II-a principala a Campionatului European EURO 2022, turneu final gazduit, in perioada 4-20 noiembrie, de Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru. Tricolorele au facut parte din grupa C preliminara, de la Skopje, impreuna cu…

- Selecționerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, Florentin Pera, este de parere ca echipa sa are o grupa foarte dificila la turneul final al Campionatului European 2022, avand in vedere ca va intalni Franta, Olanda si Macedonia de Nord. „Intr-adevar, este o grupa foarte dificila, primul nostru…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va incepe preliminariile EURO 2024 cu un meci in deplasare, cu Andorra, si le va incheia cu o partida pe teren propriu, cu Elvetia, conform programului Grupei I stabilit de UEFA si publicat de Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres.Prima…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa I a preliminariilor Campionatului European 2024, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra, s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata la Frankfurt. UEFA a comunicat si programul grupelor preliminare pentru Campionatul European.…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata intr-o grupa accesibila in preliminariile Campionatului European - EURO 2024, alaturi de Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica la Frankfurt.

- Naționala de fotbal a Romaniei va face parte din Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, competiție gazduita de Germania, conform tragerii la sorți care a avut loc la Frankfurt, in cursul zilei de duminica. „Tricolorii” se vor intalni cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins duminica, in deplasare, reprezentativa Israel, scor 3-2, si incheie pe primul loc grupa A preliminara a Campionatului European din 2023. Tricolorele erau calificate la turneul final inca din etapa trecuta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…