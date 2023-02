Volei masculin: Victorie clară pentru Știința Explorări Baia Mare în etapa a 20-a Un nou joc frumos prestat de echipa noastra, incheiat cu victorie. Știința Explorari a invins ocupanta locului 5 in campionat, Rapid București, in doar trei seturi. In primele doua acte ne-am impus relativ ușor, dar in setul trei am avut emoții pana la final. Oaspeții au condus cu patru puncte (4-8), dar in continuare echipa noastra a facut 7 puncte consecutive, cu Aldea la serviciu (11-8). Rapid a mai fost in avantaj (14-17, 23-24), insa finalul ne-a aparținut și am caștigat setul in prelungiri. Știința Explorari Baia Mare – Rapid București 3-0 (25-20, 25-22, 30-28) Explorari: Taboada 1p (blocaj),… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

