- Campioana Romaniei la volei masculin, CSM Arcada Galati a invins fara emotii, in minimum de seturi, scor 3-0 (25-19, 25-15 25-19), pe CS U Cluj, intr-o partida disputata la Bucuresti, contand pentru turneul cu numarul 9. Iata rezultatele inregistrate in celelalte meciuri: SCMU Craiova - CSA Steaua Bucuresti…

- SCMU Craiova a urcat pe locul al treilea in ierarhia Diviziei A1 la volei masculin, dupa ce a castigat derby-ul cu CSA Steaua Bucuresti, scor 3-1 (25-22, 25-23, 23-25, 25-16), sambata, pe teren propriu. Laurentiu Lica (18 puncte), Marelic (16), Kovacevic (15) si Suson (12) s-au remarcat de la invingatori.…

- Echipele masculine de volei CSA Steaua Bucuresti, SCM U Craiova si CS Dinamo Bucuresti au castigat partidele sustinute, sambata, in returul Diviziei A1. CSA Steaua Bucuresti a invins pe CSU Brasov, scor 3-0 (25-17, 25-17, 25-14), la Galati, SCMU Craiova s-a impus in fata Universitatii Cluj, scor 3-0…

- Primele doua clasate in Divizia A1 la volei masculin, CSM Arcada Galati si CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau, au obtinut victorii in meciurile jucate vineri in returul campionatului. Campioana CSM Arcada Galati a dispus pe teren propriu de CSA Steaua Bucuresti cu 3-0 (25-23, 25-22, 25-22). Olandezul Niels…

- CSM Arcada Galati o va infrunta pe CS Dinamo Bucuresti, in timp ce SCM U Craiova va primi replica Unirii Dej in semifinalele Cupei Romaniei la volei masculin, care are loc in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. Vineri, in semifinale, CSM Arcada Galati a trecut…

- Echipele de volei masculin Arcada Galati, SCM Craiova, Unirea Dej si Dinamo Bucuresti s-au calificat, vineri, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce au obtinut victorii in faza sferturilor de finala ale competitiei, la turneul de la Cluj-Napoca. Rezultatele inregistrate sunt: Steaua Bucuresti…

- Cupa Romaniei la volei masculin și-a stabilit joi sfert finalistele, in cadrul turneului final ce are loc la Cluj Napoca. Steaua București, SCM Zalau, CSU Brasov si Stiinta Bucuresti au caștigat joi partidele din optimi și se alatura in faza sferturilor echipelor deja precalificate, Arcada…

- SCMU Craiova a inregistrat doua victorii și un eșec la turneul organizat in Sala Polivalenta, din Banie, iar tehnicianul Danuț Pascu s-a aratat oarecum mulțumit de ceea ce au reușit baieții sai. Acesta a marturisit, de asemenea, ca regreta ca nu au reușit sa forțeze și mai mult in derbiul cu Arcada.…