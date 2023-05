Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul formatiei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a incercat sa relativizeze esecul dur in fata celor de la Manchester City, scor 0-4, in semifinalele retur ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro."Am pierdut in fata unei echipe care a meritat sa castige. Au jucat cu mai multa calitate (decat noi)…

- Iga Swiatek, numarul 1 mondial, a abandonat in setul al treilea al sfertului de finala contra Elenei Ribakina, numarul sase mondial, miercuri seara, la Roma, cu zece zile inaintea turneului de la Roland Garros (28 mai-11 iunie), potrivit news.ro.Swiatek a renuntat la sansa de a continua la 2=2 in…

- CITESTE SI Ancelotti: Evident, jocul nu a decurs asa cum ne asteptam -Dar nu vom face mare caz de asta 10:11 0 Pericol urias pentru Gigi Becali! Seful celor de la FCSB, avertizat. Este in mare primejdie 09:46 1198 BREAKING NEWS Mirel Radoi, dat afara de la Al-Tai 07:29 532 Manchester City - Real Madrid:…

- Astazi, incepand cu ora 12:00, Sala Sporturilor Lascar Pana din Baia Mare a gazduit partida dintre C.S. Știința Explorari și C.S. Dinamo București. Meciul s-a incheiat cu victoria clara a dinamoviștilor cu 0-3 la seturi. Foto: Alin Botioc. Source

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti este prima semifinalista a Diviziei A, dupa ce a invins sambata, in deplasare, formatia Stiinta Explorari Baia Mare, in meciul 2 din trei programate in sferturile de finala ale competitiei interne.Dinamo s-a impus cu scorul de 3-0, pe seturi 25-19, 26-24…

- CS Stiinta Explorari Baia Mare a invins-o neasteptat pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-2 (19-25, 18-25, 25-21, 25-20, 15-9), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a, ultima a sezonului regulat al Diviziei A1 la volei masculin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Liderul Diviziei A la volei masculin, Steaua Bucuresti, a invins sambata, pe teren propriu, campioana en-titre, Arcada Galati, scor 3-0, in derby-ul etapei a XVIII-a, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dinamo Bucuresti a pierdut joi seara, in deplasare, partida cu PSG, lidera grupei A din Liga Campionilor la handbal masculin cu scorul 33-26 (17-14), intr-un meci contand pentru etapa a 12-a. Un alt rezultat din grupa face totuși ca Dinamo sa fie deja calificata in optimile competitiei, anunța Mediafax.…